İki ilde kar yağışı: 758 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.



Kar yağışı nedeniyle merkezde 95, ilçelerden Abana'da 10, Ağlı'da 12, Araç'ta 117, Azdavay'da 45, Bozkurt'ta 31, Cide'de 69, Çatalzeytin'de 40, Daday'da 37, Devrekani'de 52, Doğanyurt'ta 25, Hanönü'nde 20, İhsangazi'de 23, İnebolu'da 73, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 26, Seydiler'de 10, Şenpazar'da 19 ve Tosya'da 4 olmak üzere 740 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Amasya'da ise kar nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.