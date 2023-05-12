İki ilde masaj salonlarına fuhuş operasyonu

Muğla ve Denizli'de, masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin baskını haber vermek için ikaz cihazı kullandıkları ortaya çıktı.

İki ilde masaj salonlarına fuhuş operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesi ve Denizli'de bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, 10 Mayıs'ta söz konusu masaj salonlarına operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 12 cep telefonu, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 735 lira, 1 yazar kasa, 1 laptop, 1 tablet bilgisayar, 3 video kayıt cihazı, 9 hesap defteri, baskını vermek için kullanılan 1 ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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