İki ilde şehitlere veda

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ile Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

İki ilde şehitlere veda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 şehit, 2 yaralı

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 şehit, 2 yaralı

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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş oldu.

Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in cenazesi, Yeniköy Mahallesi'nde baba evinin önüne götürülerek helallik istendi, ardından mahalledeki tören alanına getirildi.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Çakışlar Mezarlığı'nda defnedildi.

İki ilde şehitlere veda - 1

HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ertaş'ın naaşı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Payas Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş ile Valisi Mustafa Masatlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Hanifi Özlen, cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sonrası Ertaş'ın naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

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