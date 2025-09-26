İki ilde sokak satıcılarına operasyon: 10 tutuklama

Bitlis'in Tatvan ve Güroymak Cumhuriyet başsavcılıklarının arama kararana istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis Merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İzmir'de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosya kapsamında 33 şüpheliye ise ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlamasıyla işlem yapıldı.

Tutuklanan şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında ise 54 gram eroin, 813 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid, 13 parça halinde 87 gram sentetik kannobinoid, 124 gram esrar ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.