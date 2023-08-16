İki ilde Starlink uyduları görüldü: Vatandaşları heyecanlandırdı

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Bitlis ve Van semalarında görüntülendi.

İki ilde Starlink uyduları görüldü: Vatandaşları heyecanlandırdı

'nin birçok ilinde olduğu gibi ’te de Elon Musk'ın kurucusu olduğu taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı.

Bitlis merkez ve Ahlat ilçesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uyduların vatandaşları heyecanlandırdığı gözlemlendi.

İki ilde Starlink uyduları görüldü: Vatandaşları heyecanlandırdı - 1

SEMALARINDA DA GÖRÜLDÜ

Dün akşam saat 20.50 sıralarında gökyüzünde ortaya çıkan ışıklar merak uyandırdı. Tek sıra halinde ilerleyen ışık noktaları İpekyolu ilçesindeki vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu.

5 dakika boyunca gökyüzünde görünen Starlink uydularını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.

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