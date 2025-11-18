İki ilde suç örgütlerine operasyon

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "nitelikli yağma" suçlarına karışan 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Ekiplerce İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6'sının cezaevinde olduğu belirlenirken, firari iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.