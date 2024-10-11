İki ilde uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Bitlis ve Burdur'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İki ilde uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle 8 Ekim'de Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile 'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 142,4 gram sentetik uyuşturucu, 55 uyuşturucu hap, yarı otomatik tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Dosya kapsamında 22 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

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