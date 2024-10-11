İki ilde uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
Bitlis ve Burdur'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat timlerinin de desteğiyle 8 Ekim'de Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 142,4 gram sentetik uyuşturucu, 55 uyuşturucu hap, yarı otomatik tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Dosya kapsamında 22 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
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