İki ilde uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Özel harekat timlerinin de desteğiyle 8 Ekim'de Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Polisteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 142,4 gram sentetik uyuşturucu, 55 uyuşturucu hap, yarı otomatik tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Dosya kapsamında 22 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

