İki ilde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyündeki denetimlerinde bir minibüste 7 düzensiz göçmen yakaladı.



İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

