İki ilde 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.
Arşiv
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyündeki denetimlerinde bir minibüste 7 düzensiz göçmen yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Etiketler :
- Türkiye
- Edirne
- Kırklareli