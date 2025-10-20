İki ilde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyündeki denetimlerinde bir minibüste 7 düzensiz göçmen yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

