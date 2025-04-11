İki ilde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde kaçak yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.

İki ilde 18 düzensiz göçmen yakalandı
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'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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