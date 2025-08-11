İki ilde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 27 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.



İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.