İki ilde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İki ilde 30 düzensiz göçmen yakalandı

'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 27 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...