İki iş yerini molotofla yaktı: "Canım istedi, attım" dedi

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde 4 Kasım'da yaşanan olayda, iddiaya göre İbrahim Ş., evde hazırladığı molotofkokteyllerini alıp, arkadaşları Mübarek A. (19) ve E.Ç. (15) ile Mehmet E.'nin diş kliniğine gitti. İbrahim Ş., yaktığı bir molotofkokteylini diş kliniğine atıp, kaçtı.



Şüpheliler daha sonra İdris E.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oto tamircisine gitti. İbrahim Ş., bir molotofkokteylini de bu iş yerine attı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İki dükkanda hasar oluşurken, saldırılar güvenlik kamerasına yansıdı.

