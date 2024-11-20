İki iş yerini molotofla yaktı: "Canım istedi, attım" dedi
Adana'da bir kişi, yarım saat arayla iki iş yerine molotofkokteyli attı. Suç ortaklarıyla birlikte yakalanan zanlı sorgusunda, "Aramızda husumet vardı. Canım istedi, molotofkokteyllerini attım" dedi.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde 4 Kasım'da yaşanan olayda, iddiaya göre İbrahim Ş., evde hazırladığı molotofkokteyllerini alıp, arkadaşları Mübarek A. (19) ve E.Ç. (15) ile Mehmet E.'nin diş kliniğine gitti. İbrahim Ş., yaktığı bir molotofkokteylini diş kliniğine atıp, kaçtı.
Şüpheliler daha sonra İdris E.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oto tamircisine gitti. İbrahim Ş., bir molotofkokteylini de bu iş yerine attı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İki dükkanda hasar oluşurken, saldırılar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adreslerde yakaladı. Şüpheli İbrahim Ş., sorgusunda, "Aramızda husumet vardı. Canım istedi, molotofkokteyllerini attım" dedi. Diğer şüpheliler ise İbrahim Ş.'nin husumeti olduğunu ancak ne olduğunu bilmediklerini ileri sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ş., Mübarek A. ve E.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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