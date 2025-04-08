İki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi yönünden Veliköy istikametine seyreden K.B. yönetimindeki servis minibüsü ile karşı yönden gelen C.A. idaresindeki işçi servisi Veliköy Işıklar mevkisinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

18 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 18 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.