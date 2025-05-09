İki kadının katil zanlısı polis baskınıyla yakalandı

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde öldürülen iki kadınla ile ilgil gerçekleştirilen yargılamada hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.S. (53) isimli firariyi, saklandığı adreste kaskıvrak yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne götürülen G.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.