İki kadının katil zanlısı polis baskınıyla yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki kadını öldürmekten hakkında 2 kez müebbet cezası verilen firari G.S., operasyonla yakalandı.

İki kadının katil zanlısı polis baskınıyla yakalandı

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında 'in Çiğli ilçesinde öldürülen iki kadınla ile ilgil gerçekleştirilen yargılamada hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.S. (53) isimli firariyi, saklandığı adreste kaskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne götürülen G.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki kadının katil zanlısı polis baskınıyla yakalandı - 1
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