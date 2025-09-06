İki kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesi Zile kavşağında Ahmet Akdemir yönetimindeki kamyonet, Mustafa Sert yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Mustafa Sert ve Ahmet Akdemir ile Huri Ecrin Şahin, Döndü Akdemir ve Nurdan Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mustafa Akdemir ve Döndü Akdemir, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme soruşturma devam ediyor.