İki kara yolu tipi nedeniyle TIR'lara kapatıldı

Damal-Posof-Türkgözü ile Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle TIR geçişine izin verilmiyor.

İki kara yolu tipi nedeniyle TIR'lara kapatıldı

'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Bu kara yollarının Sahara ve Ilgar Dağı mevkileri, kar ve yoğun tipi nedeniyle TIR'ların geçişine kapatıldı.

Ekipler, yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

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