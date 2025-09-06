İki kardeş araçlarında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Van'ın Erciş ilçesinde işlettikleri kafenin önünde kendilerine ait hafif ticari araçlarında oturan Musa Demir ile kardeşi Mehmet Demir, tabancalı saldırıya uğradı.

Bir araçla olay yerine gelerek silahlı saldırıyı düzenleyen saldırganlar, aynı araçla kaçtı. Silahlı saldırıda Musa Demir olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Mehmet Demir ağır yaralandı.

Ağır yaralı Mehmet Demir, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Demir de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.