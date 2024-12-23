İki kardeş çamaşır suyu içtip fenalaştı

Kırsal Karalar Mahallesi 3’üncü Etap TOKİ konutlarındaki bir dairede oyun oynayan Miray ve Mina Hatice S. kardeşler, iddiaya göre annelerinin temizlik için oturma odasında yerde bıraktığı şişeyi açıp içindeki çamaşır suyunu içti.



Ağzı açık şişeyi bulan baba Mervan S. (32), fenalaşan kızlarını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili ise soruşturma başlattı.