İki kardeş gölette boğuldu

Adana'da 18 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş serinlemek için girdikleri gölette boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 05.09.2022 - 04:45 | Son Güncelleme : 05.09.2022 - 04:47

İki kardeş gölette boğuldu

'nın merkez Sarıçam ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren iki kardeş hayatını kaybetti.

Kılıçlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine yüzmek için giren Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile Abdurrahman Verde (15) kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki kardeş gölette boğuldu - 1

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinde iki kardeşin cesedini buldu.

Olay yerine gelen çocukların ailesi gözyaşı döktü.

Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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