İki kardeş soba gazı kurbanı
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 11 ve 14 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi.
Kayseri'de Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan aileden haber alamayan yakınları, girdikleri müstakil evde anne N.P. ve 4 çocuğunu hareketsiz halde buldu.
Yakınları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Nurullah P. (14) ve Bünyamin P. (11) hayatını kaybetti.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden, anne ve iki çocuğunun tedavileri ise sürüyor.
İki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Kayseri