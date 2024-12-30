İki kardeş soba gazı kurbanı

Kayseri'de Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan aileden haber alamayan yakınları, girdikleri müstakil evde anne N.P. ve 4 çocuğunu hareketsiz halde buldu.



Yakınları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuklardan ​​​​​​​Nurullah P. (14) ve Bünyamin P. (11) hayatını kaybetti.



Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden, anne ve iki çocuğunun tedavileri ise sürüyor.



İki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.