İki kardeş tarım ilacından zehirlendi

ZEHİRLENMENİN SEBEBİ: TARIM İLACI

Durumu ağır olan 6 yaşındaki Karya Sandık da kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Uraz ve Karya Sandık'ın cenazeleri dün Ortakent Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada elde edilen ilk bulgulara göre zehirlenmenin evin haşerelere karşı ilaçlanması sebebiyle meydana geldiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine ilaçlamayı yapan ve baba Alp Sandık'ın da 35 yıllık arkadaşı olduğu öğrenilen H.K., gözaltına alındı. Kullanılan ilacın ise tarım ilacı olduğu tespit edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, anne İnci Sandık'ın Muğla'da hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.