İki kardeş TIR kazası kurbanı

Konya'nın Akşehir ilçesinde saat 05.00 sıralarında, Konya yönüne giden İsmail Boy (23) kontrolündeki TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü İsmail Boy ve yanındaki kardeşi Hamit Boy (16), araçta sıkıştı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, iki kardeşi sıkıştığı yerden çıkardı.



Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde İsmail ve Hamit Boy kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.



İki kardeşin cenazeleri Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.