İki kardeş 198 saat sonra kurtarıldı: Enkaz altından Türkiye'ye el salladılar

Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde kurtarılan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve ağabeyi Abdülbaki'nin, enkaz altından Türkiye'ye el salladığı görüntüler ortaya çıktı.

İki kardeş 198 saat sonra kurtarıldı: Enkaz altından Türkiye'ye el salladılar

’yi sarsan büyük depremlerin kalbinde Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatinde 8 katlı Pınar Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı.

İki kardeşin çıkartılması için saatlerce adeta iğne ile kuyu kazarak mücadele eden AFAD, JAK, madenciler, Gölcük Donanma Kurtarma ekibi ve Azerbaycan ekipleri, o anları kendi kameralarıyla kaydetti.

İki kardeş 198 saat sonra kurtarıldı: Enkaz altından Türkiye'ye el salladılar - 1

Oluşturulan koridordan enkaz altındaki kardeşlere ulaşan ekipler, "Sizi kurtaracağız" diyerek moral verdi.

Göçük altındaki kardeşler ise Türkiye'ye el sallayarak, sağlıklı olduklarının mesajını verdi.

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