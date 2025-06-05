İki kardeşi vahşice öldüren sanık hakkında yeni gelişme

Raporda, sanığı akli dengesinin yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

İfadelerinde sık sık psikolojik sorunları ve kişilik bozukluğu bulunduğunu belirten Hüseyin Sönmez için tutuklu bulunduğu Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nden alınan sağlık raporu da iddianameye eklendi.

Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, olaya ilişkin tüm dosyanın kapsamlı bir şekilde incelendiği belirtildi.

Sivas 'ta iki kardeşin evlerinde ellerinin plastik kelepçeyle bağlayıp, boğazları kesilerek öldürülmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

KAN ÖRNEKLERİ UYUŞTU

Olay yerine yakın çevrede bulunan kan örneklerinin de Adli Tıp Kurumu'nda incelendiği ve Hüseyin Sönmez'in DNA'sı ile uyumlu olduğu vurgulandı.

ANNE SANIĞI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen Ayşegül Şimşek, olay günü yakınlarıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Kapaklıkaya köyüne gittiğini, çocukları Melisa ve Umutcan'ın ise okul ve iş durumu sebebiyle Sivas merkezde kaldıklarını belirtti.

Şimşek, kızının okuldan geldikten sonra kendisini arayarak evin anahtarını bulamadığını ve kendisinin de bunun üzerine oğlu Umutcan'ı aradığını söyledi.

Ayşegül Şimşek, kızı Melisa'nın olay günü saat 21.00 sıralarında kendisini aradığını ve eve kaçta geleceğini sorduğunu anlatarak, gece 10-11 gibi eve geleceğini, beklemeyip uyumalarını söylediğini anlattı.

İfadesinin devamında anne Ayşegül Şimşek, şunları kaydetti:

"Kızım o gün benimle çok sakin konuştu ancak normalde hiç böyle sakin konuşmazdı. Ben de yorgun olduğunu düşünerek bir şey demedim. Daha sonra çocuklarım beni hiç aramadı. Hüseyin Sönmez'i hiç tanımam, bugüne kadar benimle hiçbir görüşmesi olmadı. Zaten ismini de 2020 yılında eşim kaybolunca duydum."

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede sanık Hüseyin Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca sanığın, "gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", anne Ayşegül Şimşek'e karşı "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme" ve kamuya karşı da "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.

