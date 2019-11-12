İki kardeşin acı kaderi

Rize'de 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet-Emine Havuz çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur Havuz, pencereden düştü.



Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Havuz'un cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.



Medet-Emine Havuz çiftinin Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.



Küçük Fatma Nur'un cenazesi yarın toprağa verilecek.