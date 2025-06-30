İki kardeşten alacaklılarının evine kurşun yağmuru
İstanbul'da iki kardeş alacaklı oldukları kişinin evine silahlı saldırı düzenledi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, dün 00.15 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; gece yarısı motosikletle sokağa gelen kaslı şüphelilerden biri, alacaklıları olduğu öne sürülen kişinin evini kurşunladı.
Olayın ardından saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı kasklı ve plakasız motosikletli iki şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Çalışmaların devamında saklandıkları adresler tespit edilen F.K. (26) ve kardeşi F.K. (21), düzenlenen operasyonla Şişli'de yakalandı.
Evde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet motosiklet çantası, bir adet kask ve motosiklet ele geçirildi.
Emniyete götürülen iki kardeş, emniyetteki ifadelerinin ardından genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildi.
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