İki kardeşten alacaklılarının evine kurşun yağmuru

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, dün 00.15 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gece yarısı motosikletle sokağa gelen kaslı şüphelilerden biri, alacaklıları olduğu öne sürülen kişinin evini kurşunladı.

Olayın ardından saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı kasklı ve plakasız motosikletli iki şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.