İki katlı ev heyelanda 50 metre sürüklendi
Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda iki katlı ev yaklaşık 50 metre sürüklendi. Heyelan sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Artvin'in Hopa ilçesi Orta Hopa Mahallesi'ndeki eski Hopa-Kemalpaşa yolu üzerindeki Kanlı Dere mevkisinde dün gece heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yol kenarındaki ait iki katlı ev, temeliyle birlikte bulunduğu yerden kayarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Heyelanın meydana geldiği alanın çevresinde derin çatlaklar oluştuğu, sürüklenen evin yapı bütünlüğünü koruduğu görüldü.
Heyelan sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit etti. AFAD ekiplerinin bölgedeki risk analiz çalışmaları devam ediyor.
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