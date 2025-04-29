İki katlı evde yangın: Üç kedi telef oldu

Karabük'te Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak'ta M.B.'nin oturduğu iki katlı evde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında üç kedi ölürken, ev sahibi F.T. kiracısından şikayetçi oldu.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.