İki katlı evde yangın: Üç kedi telef oldu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında üç kedi öldü, ev kullanılamaz hale geldi.

İki katlı evde yangın: Üç kedi telef oldu

'te Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak'ta M.B.'nin oturduğu iki katlı evde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

kısa sürede evi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında üç ölürken, ev sahibi F.T. kiracısından şikayetçi oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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