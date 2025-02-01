İki katlı prefabrik evde yangın: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde Halil Kalli'ye ait iki katlı prefabrik evden duman çıktığını gören komşular durumu itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi.



Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.



Yangında dede Kazım Kalli hayatını kaybederken, oğlu Halil, gelini Halime ile 2 torunu yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.