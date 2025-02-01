İki katlı prefabrik evde yangın: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İki katlı prefabrik evde yangın: 1 ölü

'ın Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde Halil Kalli'ye ait iki katlı prefabrik evden duman çıktığını gören komşular durumu itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında dede Kazım Kalli hayatını kaybederken, oğlu Halil, gelini Halime ile 2 torunu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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