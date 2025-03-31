İki kez kurtarılmıştı! Avcılar'da ölü yunus sahile vurdu

Ambarlı Sahili'nde geçtiğimiz hafta, balıkçılar kıyıya yakın bölgede duran ve kıyıdan uzaklaşmayan bir yunus olduğunu fark etti. Kıyıya yakın bölgelerde görülen yavru yunus, bir süre sonra kıyıya vurarak kayalıklara sıkıştı.



Durumu fark ederek yunusu kurtarmak isteyen balıkçılar, sudan çıkardıkları balığı uzaklara atsa da yunus tekrar kıyıya geldi. Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelenlerin teknesine aldığı yunus, Avcılar açıklarına bırakıldı.



ERTESİ GÜN CANSIZ BULUNMUŞ



Avcılar açıklarına bırakılan yunus, bir gün sonra Avcılar'daki deniz iskelesinin hemen yanında cansız halde bulundu. Yunus, kıyıdan uzaklaştırılarak ilgili birime teslim edildi.



Kıyıya vuran yunusu kurtaran Enes Bacaksız, "Kayalara sıkışmıştı. Kurtarmak için aşağı indiğimizde yara almıştı. Gemi pervaneleri veya balıklardan ısırma gibi kesikleri vardı. Önce çıkarttım, denizin yoğun olan bölgesine bıraktım. Tekrardan kendini kayaların arasına sıkıştırınca balıkçılar da yardımcı istedik. Tekrardan çıkartıp uzak bölgedeki bir yere bıraktık. Yardım istediğimiz balıkçı aldı götürdü, denizin daha yoğun olan bölgesine kayalık olmayan bölgelere bıraktık" dedi.