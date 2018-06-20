Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "seçim kanununa muhalefet" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesinde gözaltına alınıp Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen Ş. E., ifadesinde Belçika'da yaşadığını, Brüksel'de oy kullanan arkadaşlarına eşlik edip konsolosluğa gittiğini, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı arkadaşlarının oy pusulasıyla konsoloslukta çektirdiğini ancak oy kullanmadığını öne sürdü.



Ş. E, kendisinin bir gün sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığını, burada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştığını, ardından da İzmir'in Selçuk ilçesine geçtiğini ve çıkan haberler üzerine karakola gidip polise teslim olduğunu anlattı.



Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, Belçika'da yaşayan Ş. E. isimli anne ve baba adları, doğum yerleri farklı iki vatandaşın tespit edildiğini, bunlardan birinin 17 Haziran'da saat 16.27'de Brüksel'de, diğerinin de 18 Haziran'da saat 17.16'da Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığının tespit edildiğini bildirdi.



Savcılık yetkilileri, konsolosluktan güvenlik kamerası görüntülerinin talep edildiğini, şüpheliyle ilgili incelemenin, FETÖ üyeliği de dahil her yönden sürdüğünü bildirdi.



Yetkililer, Brüksel ve Adnan Menderes Havalimanı'ndaki sandık kurulu görevlileri hakkında da görevi ihmal suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti.