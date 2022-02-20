İki kez tutuklanmıştı: Taciz ettiği kadının babasına saldırdı, komşusunu bıçakladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Çelik'i (23), taciz ettiği için tutuklanan ve 6 ay cezaevinde kalan Nurettin Şeyhmusoğlu, tahliye olduktan sonra tekrar genç kızın evinin önüne giderek aileyi rahatsız etti.



Şeyhmusoğlu önce tepki gösteren Çelik'in babasına saldırdı, ardından sokakta bağırdığı için kendisini uyaran komşuları Mustafa Asım Çelenk'i (23) 5 yerinden bıçakla yaraladı. Çelenk'in bıçaklanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.



Bodrum’da oturan Tuğçe Çelik, 23 Temmuz 2020 yılında sosyal medya üzerinden 1,5 yıldır saplantılı bir şekilde Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından taciz edildiğini duyurdu.



Şeyhmusoğlu'nun kendisini sosyal medya üzerinden tehdit ve taciz ettiğini, evden dışarıya çıkamaya korktuğunu belirtti. Olayın ardından gözaltına alınan Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olaydan 2 ay sonra 2020 Eylül ayında elektronik kelepçeyle salıverilen Şeyhmusoğlu genç kızı taciz etmeye devam edince tekrar tutuklandı. 6 ay tutuklu kalan Şeyhmusoğlu, serbest bırakıldı.



İddiaya göre Şeyhmusoğlu, dün saat 14.00 sıralarında Çelik’in yaşadığı Ortakent Mahallesi Yalı Caddesi’nde evinin bulunduğu sokağa gitti. O sırada marketten dönen Çelik’in babası Yaşar Çelik ile karşılaştı. Çelik’e küfür ve hakaret eden Şeyhmusoğlu, "Nobel ödülü aldım ben, 12 milyonumu vereceksin" diyerek Çelik’in başına vurup sokaktan kaçtı.



KOMŞUSUNU BIÇAKLADI



Bölgeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Şeyhmusoğlu iddiaya göre tekrar Tuğçe Çelik’in evinin bulunduğu sokağa gelerek bağırmaya başladı.

Çevreyi rahatsiz eden Şeyhmusoğlu'na apartta yaşayan Mustafa Asım Çelenk, tepki gösterdi. Çelik’in burada olmadığını İstanbul’a yerleştiğini söyleyerek susmasını istedi. Bunun üzerine Şeyhmusoğlu kendisini uyaran Çelenk’e küfür ve hakaret etti.

İkili arasında yaşanan arbede sırasında Şeyhmusoğlu yanında getirdiği bıçakla Çelenk’i karnından, kolundan ve yüzünden olmak üzere 5 yerinden bıçakladı.



Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Asım Çelenk özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Çelenk’in durumunun ağır olduğu bildirildi.



Çelenk’in bıçaklanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde Çelenk ve Şeyhmusoğlu arasında arbede ve bıçaklama anı yer aldı.



Tuğçe Çelik'in babası Yaşar Çelik'in durumunun iyi olduğu belirtilirken olay yerinde gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.