İki kişilik araçtan 18 kişi çıktı

Adana'da 2 yolcu kapasiteli hafif ticari araçta 18 kişi taşıyan sürücüye ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda kural ihlali yapanları belirlemek için denetim gerçekleştirdi.



Ekipler, denetimleri sırasında hafif ticari aracı durdurarak incelemede bulundu.



Yolcu taşıma kapasitesi 2 ile sınırlı olan araçta 18 kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, Suriye uyruklu sürücü Abdo S'ye taşıma sınırı üstünde yolcu aldığı ve aracı maksadının dışında kullandığı gerekçesiyle 1452 lira ceza uyguladı.



Öte yandan, yolculara da Covid-19 tedbirlerini ihlalleri nedeniyle para cezası verildi.



Polis kamerasına da yansıyan görüntülerde, aracın kapısının açılmasıyla içerideki yolcu yoğunluğu dikkati çekiyor.