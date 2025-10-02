İki kişinin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’nda meydana geldi. Avni G.'nin kullandığı cip ile Nursel Ö.'nün (43) kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Nurhan Özer (45) hayatını kaybetti, sürücüler Avni G. ve Nursel Ö. ile otomobildeki Güllü Özer (16) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güllü Özer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Yaralı sürücülerin tedavisi devam ederken kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.



Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.