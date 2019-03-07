İstanbul'da E-5 Kartal mevkii üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre Ufuk Ö. yönetimindeki araç, sağ şeritten gelen bir araç tarafından sıkıştırılınca sol şeritteki Ercan Ş. yönetimindeki araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Ercan Ş. yönetimindeki araç yan yattı. Diğer araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın sonucu sürücü Ercan Ş. ve yolcu Engin E. yaralanırken Ufuk Ö. kazayı yara almadan atlattı.

Ercan Ş. ve Engin E. olay yerine gelen ambulans ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.