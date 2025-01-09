İki kişiyi hayattan koparan Iraklı sürücü için kırmızı bülten
Bolu'da kazada iki kişinin ölümüne neden olan Irak uyruklu sürücü Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle'nin Türkiye'den ayrıldığı tespit edildi. Mahkeme heyeti, sürücü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmasına karar verdi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Köroğlu Park mevkisinde 30 Kasım 2020'de saat 19.00 sıralarında Ankara istikametine giden Irak uyruklu Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle (47) yönetimindeki minibüs, Hüseyin Canpunar yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada minibüsteki Irak uyruklu Assım Musa Hayder Al Haideri (58) ve Haydar Nazari (19) yaşamını yitirdi, 3 Iraklı da yaralandı.
ASLİ KUSURLU BULUNDU
Kazanın ardından minibüs sürücüsü Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.
Dava kapsamında Muhammed Ali İsmail Kasımle'nin asli kusurlu olduğu tespit edildi.
Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında süren duruşmalara katılmayan ve Türkiye'den ayrıldığı belirlenen sanık hakkında mahkeme heyeti, kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmasına hükmetti.
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