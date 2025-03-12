İki kişiyi öldürdü, beş kişiyi yaraladı 15 yıl hapis cezası verildi
Adana’da uyuşturucu etkisi altında kullandığı minibüsle iki kişinin ölümüne, beş kişinin de yaralanmasına neden olan sürücüye 15 yıl hapis cezası verildi.
Adana’da minibüsle çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, beş kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücüye bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ, BEŞ KİŞİ YARALANDI
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanık Yusuf K.’nin suç tarihinde uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu, içinde yolcu bulunmayan ticari aracıyla seyir halindeyken çarptığı Halil (71) ve eşi Fadime Çiftçi’nin (54) ölümüne, E.K, F.S.T, A.E, D.Ç. ve B.Ş.’nin yaralanmasına sebebiyet verdiğini belirtti.
22 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcı, meydana gelen kazada sanığın kullandığı uyuşturucunun etkisi ile asli ve tam kusurlu olduğunu bildirerek, bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması ve kaçma şüphesi de dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yusuf K., yaşanan kaza nedeniyle pişman olduğunu ifade ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 15 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına ve 3 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Adana'da Yusuf K'nin kullandığı minibüsün 6 Nisan 2023'te durağa çarpması sonucu Halil Çiftçi kaza yerinde, eşi Fadime Çiftçi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı. Tutuklanan şehir içi yolcu minibüsünün sürücüsü Yusuf K. hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
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