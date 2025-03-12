İki kişiyi öldürdü, beş kişiyi yaraladı 15 yıl hapis cezası verildi

Adana’da minibüsle çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, beş kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücüye bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.



Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ, BEŞ KİŞİ YARALANDI



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanık Yusuf K.’nin suç tarihinde uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu, içinde yolcu bulunmayan ticari aracıyla seyir halindeyken çarptığı Halil (71) ve eşi Fadime Çiftçi’nin (54) ölümüne, E.K, F.S.T, A.E, D.Ç. ve B.Ş.’nin yaralanmasına sebebiyet verdiğini belirtti.



22 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Savcı, meydana gelen kazada sanığın kullandığı uyuşturucunun etkisi ile asli ve tam kusurlu olduğunu bildirerek, bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması ve kaçma şüphesi de dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.