İki kişiyi öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihar etti
Adana'da tartıştığı iki kişiyi tabancayla vurarak öldüren Mehmet Eser, kaçıp saklandığı evde yakalanacağını anlayınca intihar etti.
Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde Mehmet Eser, Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile buluştu.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Eser, yanındaki tabancayla Savuran ve Demirbaş’a ateş etti. Göğsünden vurulan 2 kişi kanlar içerisinde yığılırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet Eser’in Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipleri fark eden Eser, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Mehmet Eser, cinayet aleti tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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