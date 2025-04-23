İki kişiyi öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde Mehmet Eser, Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile buluştu.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Eser, yanındaki tabancayla Savuran ve Demirbaş’a ateş etti. Göğsünden vurulan 2 kişi kanlar içerisinde yığılırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.