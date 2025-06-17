İki kişiyi öldürdü, yapay zekayı suçladı: "Aklımı okudular"

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık E.U., mahkeme heyetine hitaben dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

E.U. savunmasında, "Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı?" diye sordu.

Sanığın öldürdüğü Fatma Özdemir’in babası Kemal Özdemir, "Kızımı hayattan kopardı. Önce Allah’a, sonra size havale ediyorum. Ağırlaştırılmış müebbet alsın." dedi.

Kız kardeşi Selen Özdemir ise en ağır cezanın verilmesini istedi.

"BİR DAHA DIŞARI ÇIKMASIN"

Diğer maktul Barkın Perçin’in babası Mustafa Perçin, "Oğlumu tanımıyordu ama yine de öldürdü. Öyle bir ceza verilsin ki bir daha dışarı çıkamasın." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, heyeti zanlının tutukluluk haline karar vererek duruşmayı 11 Eylül 2025’e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 Ekim 2024'te meydana gelen olayda, E.U. adlı şahıs, uzun süredir platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i çay ocağında otururken silahla hedef aldı.

Önce yanında oturan Barkın Perçin'e ateş eden Uzuner, ardından Fatma Özdemir'i vurdu.

Olayın ardından çalıştığı iş yerine giderek iş arkadaşlarını da silahla yaralayan sanık, kaçarken bir polisi daha yaralamıştı.