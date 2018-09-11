Samsun'da asker uğurlama eğlencesinde tabanca ve tüfekle havaya açılan ateş sonucu 2 kız kardeş kazara vurularak hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama eğlencesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ve tüfekle havaya ateş açıldı.

Bu sırada tüfekten çıkan saçma 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özlem K.'nin sol koluna, tabancadan çıkan kuruşunun gömleğinin (kurşunun dış kısmındaki metal) parçası ise lise öğrencisi kardeşi 17 yaşındaki Duygu K.'nin çenesine isabet etti.

Kazara vurularak yaralanan kız kardeşler aileleri tarafından Tekkeköy 112 acil servis istasyonuna götürüldü. Burada ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kız kardeşler tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosu ekipleri, 2 kardeşin yaralanmasına sebep olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

