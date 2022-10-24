İki kız kardeşi döven zanlı saplantılı takipçi çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta iki kız kardeşin uğradığı saldırının 'saplantılı takipçi' tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi olan Yeliz Sarıgül Kılıç ve ablası Elif Kılıç, önceki hafta pazar günü bir araçtan inen kişinin saldırısına uğradı.

Aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Yeliz Sarıgül Kılıç'ın dudağına 20 dikiş atıldı.

Kılıç'ın cep telefonunu da alarak kaçan zanlı, sonrasında polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Saldırganın darbettiği kadınlardan birini uzun süredir saplantılı bir şekilde takip ettiği ve olay günü yerini sosyal medyadaki bildiriminden öğrendiği tespit edildi.



Olayla ilgili açıklama yapan Yeliz Sarıgül Çalışkan, "Sosyal medyanın bu kadar tehlikeli bir yer olduğunu biliyordum da benim bu kadar zarara uğratacağını düşünemezdim" dedi.



Uzmanlar sosyal medyadan konum paylaşırken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.