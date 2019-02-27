Antalya'da, farkı liselerde eğitim gören öğrenciler arasında WhatsApp mesajlaşmasıyla başlayan tartışma darpla sonuçlandı.

İnönü Meslek Lisesi öğrencisi İrem K. (16) ile beraber, Yağmur S.P. (16) ve Gülşen M.'nin (16) okuduğu Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne giden kızlı erkekli grup, iki öğrencinin sınıfına yöneldi.

Sınıftaki öğrencileri zorla dışarı çıkaran grup kapıya 2 erkek öğrenciyi nöbetçi olarak bıraktı. Diğre öğrenciler ise Yağmur S.P ile Gülşen M.'yi dövmeye başladı.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, dakikalarca dövülen iki kız öğrenci saldırıdan kurtulmak ve nöbetçi öğretmene seslerini duyurmak için sıraları devirmeye ve çığlık atmaya başladı. İki öğrenci, nöbetçi öğretmenin müdahalesiyle kurtulurken, olayı duyan veliler polis merkezine şikayette bulundu.

Yağmur S.P'nin annesi Özlem Y.: "Saldırıyı planlayan, İrem K. ismindeki öğrenci. Gülşen ve Yağmur, İrem K.'nin sevgilisiyle okul arkadaşıymış. Gülşen, çocuğa 'okula gelirken şapkamı unutma' diye WhatsApp mesajı atıyor. Bunu da İrem görüyor ve arkadaşlarını toplayıp okulu basıyor. Daha kötüsü okul yönetimi olayı kapatmaya çalıştı. İtiraz edince üzerimize yürüdüler. Öğretmenlerden de şikayetçi olduk.

Kızım ve arkadaşı korkunç bir olayın kurbanı. Kızımın kafası başta olmak üzere her yerinde darp izi var. Olayın üzerinden 5 gün geçti ama kızım hala geceleri uyuyamıyor, bu yüzden de okula gidemiyor. Kızımın boğazını sıkıp kafasını yere vurmuşlar."

Yağmur S.P'nin polise verdiği ifade: "Sınıftaki saldırıdan sonra aşağıya indim. Babam arabayla kapıda bekliyordu. Araca bindim. Bir süre sonra beyaz renkli bir araç önümüzü kesti. Araçtan inenler sınıfta bana saldıranlardı. Erkek öğrenci babama kafa attı. Kızlar ise beni saçlarımdan tutarak yerde sürükledi."



Gülşen M'nin babası Vedat M.: "10'a yakın öğrenci kızıma resmen işkence yapmış. Güvenlik kamerası görüntülerini görünce şoka girdim. Saldırıyı planlayan kız öğrenci okulun girişinde ellerini ovuşturup birbirine vuruyor. Yani o kadar hırslı. Sonraıs ise felaket. Bu çocuklar nasıl bu hale gelmiş. Olaydan beri kızım okula gidemiyor. Yağmur'un ailesi nakil istemiş. Biz de nakil düşünüyoruz."

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, olaydan bilgilerinin olduğunu belirterek "Üzücü bir olay. Konuyla ilgili idari soruşturma başlattık. Olayı nasıl başladığını, varsa ihmalleri araştırıyoruz. Soruşturmanın ardından gerekirse kamuoyuna bilgilendirme yapacağız" diye konuştu.

