İki kız arkadaşının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis

Konya'da, ehliyetsiz kullandığı araçla iki kız arkadaşının ölümüne neden olan 18 yaşındaki Abdulkadir Öz'e, 5 yıl 2 ay 6 gün hapis cezası verildi.



Geçen 24 Eylül gecesi, ehliyeti olmadığı halde 450 liraya kiraladığı otomobilin direksiyonuna geçen Abdulkadir Öz, merkez Meram ilçesindeki Yeni Yol Caddesi üzerinde bulunan Lastik Durağı Kavşağı'na kontrolsüz olarak girince, Bekir Eroğlu'nun (54) kullandığı otomobille çarpıştı. Abdülkadir Öz'ün yaralı kurtulduğu kazada, otomobilde bulunan arkadaşları, 14 yaşındaki Eda Naz Güngör ile 16 yaşındaki Irmak Altuntaş hayatını kaybetti.

14 yaşındaki Eda Naz Güngör ve 16 yaşındaki Irmak Altuntaş kazada hayatını kaybetti.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Tutuklanan Öz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi açılan davadaki savunmasında, "Yol boştu, sonrasında bir anda sol tarafta aracı gördüm. Ancak frene basmadım. Çünkü araç bize çarpacaktı. 'Arkamdan geçsin' diye hızımı artırmaya çalıştım. Ancak olmadı" dedi.

İlk duruşmada tahliye olan Öz, geçtiğimiz günlerde karar duruşmasına çıktı. Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, asli kusurlu bulunan Öz'ü "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" 9 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezayı 6 yıl 2 ay 20 güne düşüren mahkeme heyeti, ardından da iyi hal hükümlerini uygulayarak, 5 yıl 2 ay 6 güne indirdi. Tali kusurlu bulunan diğer sürücü Bekir Eroğlu'na verilen 2 yıl 11 ay hapis cezası 1060 gün karşılığı olan 21 bin 100 lira para cezasına çevrilerek, 24 taksite bölündü.



KIRMIZI IŞIK VE 'DUR'A RAĞMEN



Mahkemenin gerekçeli kararında da "Öz'ün kendisine kırmızı ışık ve dur yazısına rağmen durmadan ehliyetsiz olarak söz konusu kavşağa kullandığı araçla girdiği, ifadesinde ana yoldan gelen sürücü Bekir Eroğlu'na ait aracı gördüğünü ve hızının yavaş olduğunu tahmin ettiğini ve geçebileceğini düşündüğü için yola girdiğini beyan ettiği, dolayısıyla ehliyetsiz olarak araç kullanan sürücünün TCK 22/3 maddesinde belirtildiği üzere öngördüğü neticeyi istememesine karşı neticenin meydana geldiği anlaşılmakla hakkında ayrıca bilinçli taksir hükümleri uygulanmıştır" denildi.