İki kızı depremde ölen anneden yardım çağrısı: 15 gündür haber alınamıyor

"Her gün akşam gidiyorum karakola, öğrenmeye çalışıyorum bir haber var mı yok mu diye. Dün akşam da karakoldan gelirken kızımın sürekli evlerine gittiği, görüştüğü kişiler vardı onlar bana kızım ile ilgili 'Bir daha dumanını bile bulamazsın, külünü de bulamazsın. Sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun' diyerek beni tehdit ettiler. Ben de gittim karakola, tekrar şikayette bulundum, uzaklaştırma verdiler. Emniyetimizden, Cumhurbaşkanımızdan destek istiyorum. Benim çocuğumu bulsunlar, bana getirsinler. Ben yatamıyorum."



"DAHA ÖNCE DARP EDİLDİ"



Kızının kimliğini bilmediği kişilerce darbeldiğini anlatan Bozdağ, savcılığa şikayette bulunduklarını kaydetti. İki haftadır tükendiğini dile getiren Bozdağ, "Gerçekten tükendim. Benim sağ tarafım tutmaz oldu, ağlamaktan, üzülmekten. Dışarıya gidiyorum, arıyorum, sokak sokak arıyorum. Bu mahalleden başka mahallelere, girmediğim kapılara girmeye başladım" dedi.