İki kuzen kaza kurbanı

Rize'de kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki sürücü Sercan ile kuzeni Umutcan Köroğlu hayatını kaybetti.

İki kuzen kaza kurbanı

'nin Fındıklı ilçesinde otomobil dereye uçtu, iki kuzen öldü.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Sercan Köroğlu'nun (28) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Arılı Deresi'ne uçtu.

İki kuzen kaza kurbanı - 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ulaşan sağlık ve polis ekiplerinin kontrollerinde araçta sıkışan sürücü ile amcasının oğlu Umutcan Köroğlu'nun (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilden çıkarılan kuzenlerin cansız bedenleri, Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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