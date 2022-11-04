İki lise öğrencisinin öldüğü scooter kazasında ihmaller zinciri

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, scooter ile yaya geçidinden geçerken otomobil çarpan liseli gençler Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (18) ölümünde ihmaller ortaya çıktı.

KİRALIK ARACIN TRAFİK SİGORTASI YOK

Buna göre, araç 140 kilometre hızla gidiyordu, kiralıktı ve aracın trafik sigortası da yoktu.

ARAÇ KAZA SONRASI İKİ KEZ SATILDI

Kaza yapan araç iki günde iki kez el değiştirdi. Ölen gençlerin ailelerinin avukatı Oğuz Sarıçobanoğlu, ''Kazadan hemen sonra polislerin ihmalleri var, tutanakta da var. Aracın zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçesi yok. Bağlanması gereken bir aracı memur beyler sağolsunlar teslim etmişler'' dedi.

''SÜRÜCÜNÜN 83 KM OLARAK BELİRTTİĞİ ARACIN HIZI EN AZ 140 KM''

Otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak'' suçlamasıyla tutuklandı.

Sürücü, ifadesinde 83 km hız ile gittiğini söylemişti.



Ancak ailenin avukatına göre, güvenlik kamerası görüntüleri aracın daha hızlı olduğunu gösteriyordu.

Sarıçobanoğlu, ''Yaya geçidinden geçiyor zaten scooter. O yaya geçidinden insan geçse de çarpacak. 140 km hız ne demek? Frene bile dokunmuyor hız sınırına uysa zaten çocuklar kurtulacak'' dedi.



''ARAÇLAR YARIŞ YAPIYORDU'' İDDİASI

Kazayla ilgili başka bir iddia da araçların yarış yaptığıyla ilgili.

Muhammed Can Gülmez'in sosyal medya hesabında yarış yaptığına dair görüntüler olduğu, kaza sonrası sildiği öne sürüldü.



Avukat Oğuz Sarıçobanoğlu, ''İki araç kazadan bir dakika sonra çocukların yanında durmuyor 50 metre ileride dörtlüleri yakıyorlar hızlı bir şekilde gelip kaza yapan aracın yanında duruyorlar. Bunun hız kontrolünü bu aracın beyninden yapacağız, araç yok'' ifadelerini kullandı.