İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı
İki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dört yol ağzına hızlı giren motosikletli, başka bir yönden gelen motosikletlinin çarpmasıyla savruldu.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savruldu.
Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralı motosiklet sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaneye kaldırılarak tedbir amaçlı kontrol altına alındıkları öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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