İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

İki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dört yol ağzına hızlı giren motosikletli, başka bir yönden gelen motosikletlinin çarpmasıyla savruldu.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savruldu.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaneye kaldırılarak tedbir amaçlı kontrol altına alındıkları öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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