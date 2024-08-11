İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde İbrahim Polat idaresindeki 02 ABY 943 plakalı motosiklet ile Mehmet Ali Arık idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler İbrahim Polat (59) ve Mehmet Ali Arık (24) ve motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Hüseyin Arık (75) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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