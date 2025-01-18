İki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Antalya’da iki motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, Manavgat’ın Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde meydana geldi.
Hasan Fehmi Boztepe caddesi istikametine seyir halindeki Mevlüt M.’nin kullandığımotosiklet kavşak sistemine geldiğinde 8509 sokaktan Nurhan K.’nın kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mevlüt M. ile diğer motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet B. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
CEZA KESİLDİ
Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazanan ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen Nurhan Koç’a sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç
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