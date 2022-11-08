İki öğrenci motosiklet kazası kurbanı

Samsun Bafra'daki motosiklet kazasında 17 yaşındaki lise öğrencileri Çağlar Şen ve Sefa Yıldırım hayatını kaybetti. Bölgeye yakın yerde bulunanlar çarpışma sesi duyduklarını söyledi. Bunun üzerine motosiklete bir aracın çarpıp kaçmış olma ihtimaline yönelik araştırma başlatıldı.

İki öğrenci motosiklet kazası kurbanı

'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletteki iki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu mevkisinde bir motosikletin devrildiğini ve yerde iki kişinin yattığını gören kamyon sürücüsü, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İki öğrenci motosiklet kazası kurbanı - 1

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çağlar Şen (17) ve Sefa Yıldırım'ın (17) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İki öğrenci motosiklet kazası kurbanı - 2

Şen ve Yıldırım'ın cesetleri, incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan bölgeye yakın yerde bulunanların çarpışma sesi duyduklarını söylemesi üzerine motosiklete bir aracın çarpıp kaçmış olma ihtimaline yönelik araştırma başlatıldı.

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