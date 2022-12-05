İki öğretmen arasında okulda bıçaklı kavga

Erzurum'da bir ortaokulda Türkçe öğretmeni ile sosyal bilgiler öğretmeni arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan olmazken, iki öğretmen de görevden uzaklaştırıldı.

İki öğretmen arasında okulda bıçaklı kavga
Arşiv

'un Palandöken ilçesinde, okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 1 Aralık'ta Türkçe öğretmeni A.Ç. ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...